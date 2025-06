To łamania prawa. Publikacja zdjęć osoby publicznej podczas występu jest wg prawa dozwolona. No i jak zabronią widzom robienia i publikowania zdjęć z komórek? Niektórym się we łbach poprzewracało. W przypadku Sardu zapędy cenzorskie są regularne, ale zdjęć na występów Organka trochę widziałem, więc obstawiałbym managera-idiotę.