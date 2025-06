Wszystkie miejscowości nadmorskie, oprócz trójmiasta nie mają nic do zaoferowania turystom w niepogodę. Kiedy pada deszcz, jest zimno lub wietrznie to praktycznie nie ma nic do zobaczenia. Bo ile można oglądać budy z chińszczyzną, chodzić do kina 8D, zaglądać do Dinoparków czy zabawiać się w wesołym miasteczku.