165 km/h średnią to przy nieco większym ruchu ciężko byłoby na autostradzie zrobić na dystansie 7 km. A tu prawie 166 wyszło, bo 165,8. Ktoś dociekał czy to faktycznie 7 km zostało przejechane w tym czasie? :D



BTW, 7 km (7,004 km) to dystans toru Spa-Francorchamps, a czas 2:32 jest całkiem niezły jak na auta klasy GT4. Może I zakrętów więcej, mocnych dohamowan, ale na filmiku że znaleziska ruch był całkiem niemały;)