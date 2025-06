U nas się wylicza emerytury wyższe jak zarobki dla urodzonych w latach koniec 50 - początek 60, ciekawe kto na to zarobi w przyszłości? Do tego kobiety które zapisały się do funduszu emerytalnego mogą zgłaszać ponowne o naliczenie emerytury i jak poczekały kilka lat, to mają zwaloryzowaną kwotę kapitału i większy wiek, co zwiększa ich emerytury o kilkadziesiąt %. Nasi emeryci z lat 60 mają zbliżone emerytury do tych niemieckich, ale pieniądze Pokaż całość