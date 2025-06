Patrząc jakie wysrywy tutaj są odnośnie ot - zwykłego zaginięcia człowieka wywołuje konsterancję co do poziomu intelektualnego co niektórych tutaj "wojaków". Ja myślałem że tylko ja jestem nienormalny, ale żeby mieć taki ból d--y w kwestii zaginięcia człowieka - tylko dlatego że jest Ukraińcem, to już przekracza typowy poziom kretyństwa. Spokojnie chłopaki, przyjdzie wasza pora to pójdziemy do naszego okopu, a tych mniej posłuchliwych owinę własnymi kichami jak choinkę świątęczną, gwiazdkę na Pokaż całość