W Polsce trzeba się znać na wszystkim. Idziesz do banku, to musisz wykuć wszystkie paragrafy w sprawie do której idziesz. Przed pójściem do lekarza musisz przestudiować całą wiedzę na poziomie profesorskim z zakresu choroby, która cię dotknęła. Przed oddaniem samochodu do naprawy musisz się nauczyć co w nim jest zepsute i jak to naprawić. Zlecając wykończenie mieszkania musisz się nauczyć wszystkich technik budowlanych.

Bo inaczej, jak wyczają, że się nie znasz, to Pokaż całość