Jakby nie czuła oddechu Reform UK na plecach a raczej już z przodu patrząc na notowania, to by taka wyrywna nie była.

Jedyne co ruszyło Torysów ze swojej bańki samouwielbienia i cichej miłości do imigrantów z byłych terenów Imperium to notowania Reform UK. A tak nagle muszą próbować ścigać się z konkurencją o głosy i radykalizacją programu.

Następne wybory mogą być historycznym wydarzeniem i końcem Konserwatystów angielskich jakich znamy od stuleci.

