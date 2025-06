Unia Europejska to był wspaniały pomysł, mieliśmy być konkurencją dla USA, Rosji, Azji czy Ameryki Południowej aby rynek Europejski był silny. Niestety do władzy dorwały się "elity" które zniszczyły gospodarkę Europejską zielonym szaleństwem i są daleko z rzeczywistością szarego człowieka i co najwyżej mogą ziemniaki do dps-u dostarczyć. Dodatkowo niektórzy uważają że to dobry pomysł na pomoc.