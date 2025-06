Z tego co rozumiem fizykę, a fizykiem nie jestem, to w naszym wszechświecie nie ma jeszcze czarnych dziur, a są jedynie formujące się czarne dziury, patrząc z naszej perspektywy czasoprzestrzeni, czyli z Ziemi. Materia i światło wlatujące do formującej się czarnej dziury to z naszej perspektywy zostają zamrożone tuż przed formującym się horyzontem zdarzeń, przez dylatację czasu, i nigdy do niego nie wpadają. Czyli Promienia Hawkinga też nie zaobserwujemy.

