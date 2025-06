Zawsze się zastanawiam do kogo leci kasa od tych wszystkich wafelków wyobwieszanych identyfikatorami na parkingach pod marketami. Przypuszczam że to wszystko to jakieś żebracze mafie nie mające nic wspólnego z pomocą potrzebującym. Tylko nikt nie chce się za to konkretnie zabrać, bo ludzie wrzucają tam drobniaki więc i tak niska szkodliwość.