Oszustwem nie są ceny. Ktoś to kupuje, gdyby nie kupowali to ceny byłyby normalne. To co najwyżej chciwość wystawców.



Tym czym naprawdę warto się przyjrzeć, to jak i komu miasto wydaje pozwolenia. I dlaczego ciągle te same osoby regularnie stawiają swoje budy na rynkowych ewentach. I jak bardzo niemożliwe jest tam dostanie się kogoś "z zewnątrz" ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )