U mnie było to samo. Zaznaczyłem paczkomat InPost, a system sam zmienił mi na Allegro One Box, gdzie ja nigdy nie zamawiałem inną drogą niż paczkomaty InPostu. Wkurza mnie to, bo gdybym nie sprawdził jeszcze raz przed płatnością, nawet bym nie zauważył, że dostawa została podmieniona.