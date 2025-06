Taki cały obraz IT. Marketing, p--------o, zmienianie świata, ładne loga, uśmiechnieci ludzie a na backendzie to wszystko to się trzyma na agrafki.



Sam pracowałem w firmie gdzie sprzedawano zaawansowane AI, a w rzeczywistości były to były zwykłe wyrażenia regularne, bo prawdziwe AI dawało wyniki zbyt nieprzewidywalne, żeby je puścić na potrzeby klienta.