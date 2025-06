Pamiętam jak to było w gorących i komentarze. Wśród ogólnego wzburzenia na zachowanie sprawcy jak również radości tutejszej patusiarni ze śmierci człowieka, to wykopki pisały, że teraz to typa dojadą, że będzie wyrok z górnej półki. Jak zwykle wyszło, że wykopkowa bańka swoje - życie swoje.