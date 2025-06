Od malego slyszalem o tym ze Szczecin to Paryz ale myslalem ze to takie na wyrost, mamy tam rondo, jedno, drugie i starsze kamienice. Wielkie mi co.

Do czasu az nie odwiedzilem Paryza, zupelnie zapomnialem o tym szczcinskim kontekscie do momentu az mnie ciarki nie przebiegly podczas przechadzki... czuc faktycznie ten klimat Szczecina w Paryzu:)