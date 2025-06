Wszystkiego dobrego motocykliści w sezonie, ale proszę was, nie szalejcie w mieście nawet jak macie pusty pas przed sobą a droga jest dwu pasmowa bo o mało bym nie zepchnął w tamtym roku kierowcy motoru co na 50 musiał jechać 100,100+. Wina by była moja, ale czy to wtedy by miało dla niego wielkie znaczenie