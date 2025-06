Niektórzy politycy PiS, wspólnie z Ruchem Kontroli Wyborów, namawiają członków komisji wyborczych do korzystania z nieautoryzowanej aplikacji, by sprawdzać, czy ktoś nie próbuje zagłosować drugi raz na to samo zaświadczenie. Krajowe Biuro Wyborcze kategorycznie odradza takiego działania.