Ja się uczyłam z Poczytaj mi Mamo, jak poszłam do szkoły, to już dawno umiałam czytać, jak niemal wszystkie dzieci wówczas, bo to były czasy, gdy dzieci uczono dzieci w przedszkolu i zerówce. Jak ktoś nie chodził do przedszkola, to uczył się z gazet babciodziadków albo z Misia, takie czasopismo dla pięciolatków, taki mini-Świerszczyk.