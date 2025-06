Dość ciekawe. Widać różnice między poszczególnymi AI, logiczne niedostatki, oraz jak decyzje botów rozjeżdżają się z ich argumentacją.

1. Mystery boxes

[10:00] grok: "A 50% chance of 2 deaths outweights a 10% chance of 10"

Statystycznie rzecz biorąc to jednak nie. grok nie umie liczyć prawdopodobieństwa.

Innych nie oceniam, bo nie podano ich argumentacji



