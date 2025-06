Od końca marca nie działa MARIA - jedyny polski reaktor badawczy - to efekt niedopełnienia procedur przez NCBJ. 28.05 do prokuratury wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie. Co szczególnie istotne cała sprawa uderza w pacjentów onkologicznych, bo to właśnie Maria jest źródłem dostaw radiofarmaceutyków