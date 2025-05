Głąb wyłączył wszystkie systemy. Pedał gazu prawie cały czas w podłodze (opony az dymią). Nie wiem jak taką strategią chciał osiągnąć jakiś sensowny czas. ( - ‸ ლ ). Na opanowanie tego poślizgu miał więcej niż dwie sekundy. To pokazuje ze nie umiał w ogóle tego zrobić ale głąb wyłączył kontrole trakcji. Co do winy to winni są organizatorzy i oni powinni iść siedzieć. Było info od firmy która proponowała betonowe bariery Pokaż całość