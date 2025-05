Imane Khelif nie zostanie dopuszczona do czerwcowych zawodów w Holandii, jeśli nie podda się testom na płeć. Choć nowe zasady mają wejść w życie 1 lipca, World Boxing już teraz zobowiązała reprezentantkę Algierii do weryfikacji płci biologicznej zanim zgłosi się do jakichkolwiek zawodów.