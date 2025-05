"Abirateron zmniejszył pięcioletnie ryzyko śmierci z 17 do 9 procent"

Dobra to jest akurat całkiem imponujące tym bardziej że na nowotwory zapadają najczęściej osoby starsze.

Do tego Ai świetnie wykrywa nowotwory skóry i od lat dokładnie analizuje zapisy EKG. Nie mogę się doczekać az pojawi się to w urządzeniach komercyjnych i będzie można sobie zrobić w domu usg z opisem+ekg kiedy tylko coś zaboli. Ciekawe ile osób coś takiego mogłoby uratować