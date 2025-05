Z przykrością dzielę się moim doświadczeniem z Media Expert w Rumii – doświadczeniem, które pozostawiło we mnie poczucie ogromnego rozczarowania i oszustwa.15 maja, razem z moją żoną, udaliśmy się do sklepu z zamiarem zakupu nowego laptopa marki Lenovo. Już na samym początku sprzedawca odradził nam ten model, zachwalając inny – laptop Dell Inspiron, który miał rzekomo lepsze parametry i dostępny był w tej samej cenie.Mieliśmy pewne obawy, ponieważ sprzęt, który nam zaproponowano, był egzemplarzem z ekspozycji. Sprzedawca jednak uspokoił nas, pokazując w systemie, że urządzenie było użytkowane zaledwie przez 1,5 godziny. Uwierzyliśmy mu. Zaufaliśmy. I zdecydowaliśmy się na zakup.Kilka dni później, gdy moja żona zaczęła korzystać z laptopa, odkryła poważny problem – po odłączeniu od zasilania komputer po prostu się wyłączał. Okazało się, że laptop nie wykrywa baterii. Po kontakcie ze sklepem, zostaliśmy odesłani do serwisu Della, gdzie spotkał nas kolejny szok.Serwis Dell poinformował nas, że laptop nie jest nowy. Co więcej – był naprawiany po raz pierwszy aż 1,5 roku temu! To oznacza, że sprzedano nam urządzenie nie tylko używane, ale wręcz z historią serwisową, o której nikt nas wcześniej nie poinformował.Zadzwoniłem do sklepu w Rumii. Rozmowa z kierownikiem była upokarzająca. Zamiast jakiejkolwiek pomocy, poczułem, że próbuje zrobić ze mnie naiwniaka. Kulminacją było jego stwierdzenie, że „Media Expert nie sprzedaje sprzętu nowego, tylko pełnowartościowy”. Czy to według tej firmy oznacza sprzęt po serwisie?Nie zaproponowano nam żadnego rozwiązania. Żadnej rekompensaty. Żadnego przepraszam.Piszę to ku przestrodze. Aby inni nie popełnili naszego błędu i nie dali się oszukać. Zastanówcie się dwa razy, zanim zaufacie Media Expert. Bo nowy sprzęt w ich rozumieniu może znaczyć coś zupełnie innego niż w Waszym. W załącznikach potwierdzenia naszej wersji wydarzeń.