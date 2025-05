Wprowadzenie mechanicznych maszyn przędzalniczych i maszyn do koronek sprawiło, że spadła potrzeba zatrudniania prządek pracujących na ręcznych krosnach i zmniejszyło się zapotrzebowanie na ręczne wyszywanie. Jedna osoba mogła doglądać pracy kilku maszyn, pilnując żeby mechanizm się nie zacinał i mógł to być ktoś bez kwalifikacji, dziecko czy inwalida; tymczasem do tego momentu dziewiarze i przędzalnicy szczycili się, że są wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. W połączeniu z innymi problemami społecznymi doprowadziło to do powstania Pokaż całość