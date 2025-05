Fajna ta ekologia, taka nie za bardzo ekologiczna xD

Działają wam panele? Mają 10 lat? A nie chcecie płacić dodatkowego podatku? To kupcie nowe panele, a stare wyrzućcie, w imię ekologii! xD



Hahahahaha

To było tak oczywiste, że aż się w głowie nie mieści. I jak mi ktoś nie wierzy to niech poszuka moich starych wpisów nt. fotowoltaiki i atomówek.