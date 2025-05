Ale co ciekawe na pełne detali, precyzyjne malowidło było stać, ale na wymianę azbestu 5 metrów blachodachówki już nie.

Pokaż całość

Ty chyba nie jestes zaznajomiony z cenami remontu dachu? Po drugie to malowidlo mozna zrobic samemu za koszt materialow. Po trzecie to nieruszany azbest nie stanowi zagrozenia dla zdrowia. A po ostatnie to nie Ty mieszkasz pod tym dachem wiec dlaczego "rozplanowujesz" komus finanse? Chcial malowidlo zamiast dachu? Ok, jego hajs