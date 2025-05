To może ustalmy raz na zawsze jak to jest z tą historią i czy to co się zrobiło dawniej niż w zeszłym tygodniu ma znaczenie czy nie.

Bo jak się wrzuci zdjęcie Tuska chichrającego się z putinem albo w jego czułych objęciach, to tak nie można i to już nieprawda jest, a poza tym "wygrzeb jeszcze coś starszego". No to jeżeli tak, to zostawcie też w spokoju te "stare" historie, tak jak Pokaż całość