W Polsce ludzie ogolnie boja sie rond do tego stopnia, ze notorycznie caly prawy pas jest z------y, bo sie cykaja wjechac na wewnetrzny przy skrecie w lewo az do takiego stopnia to doszlo, ze teraz mam juz w dupie i jak mam skrecic w prawo to wole przejechac lewym 5x szybciej i zrobic 1 kolko i zjechac w prawo. Nie moglem wygrac wiec dolaczylem do osob jezdzacych nieprawidlowo xD