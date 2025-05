I cała kampania na rzecz uświadamiania o mobingu poszła w piach.

Polskie sady to żart! Już samosądy mają większy odsetek sprawiedliwości, niż ten wymiar niesprawiedliwości. No to, że zachęcam do samosądów. Wręcz przeciwnie, ale mówię, że nasze sądy to jeszcze większa patologia.

Może zastąpmy sędziów kulą zgadula? Trafność wyroków pewnie się zwiększy i spadną koszty administracyjne.