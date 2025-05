O ile jestem w stanie wyobrazić sobie np. jak może funkcjonować AI, o tyle przerasta moją wyobraźnię to, co właśnie zobaczyłem. Jak to się dzieje, że nieożywiona materia tworzy związki, które następnie, mając do dyspozycji niewyobrażalnie wiele możliwości organizowania się, tworzą akurat ten jeden twór, składający się na organizm, który żyje, i, np. w przypadku człowieka, doświadcza sam siebie i otaczającego go świata, zarówno w sferze realnej jak i symbolicznej.

