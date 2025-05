to jest niesamowite, ciekawe ile "oni" zainwestowali w tą tanią propagandę na wykopie i nie tylko! Chyba z całe 500zł... żenujący marketing! Niedawno wyrobnicy się januszowi na firmę zrzucali bo się okazało że te paluszki to jedyne co ich dobrego w życiu spotkało a tera, pacz pan... chyba januszowi w końcu odszkodowanie wypłacili to se drugą fabrykę stawia ¯\(ツ)/¯