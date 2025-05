Plastik to jest prawdziwy problem. Przecież to też spora część globalnej produkcji CO2 o której tak p------ą eko oszołomy. Irytuje mnie strasznie, że wszystko jest z plastiku albo pakowane. Zwracam bardzo uwagę. W domu przyprawy, pojemniki itd. wszystko szkło plus + drewniane lub korkowe zakrętki. Ciekawe ile nowotworów jest powodowane przez mikro plastik