Tomka można kochać albo nienawidzić. Dla jednych to świr od scjentologów, dla innych bohater kina akcji. Na pewno myślicie teraz o Mission Impossible, ale zanim został Ethanem Huntem, miał momenty aktorskiej chwały i grał tak, że trudno było oderwać oczy od ekranu.. Show me the money! i zaczynamy!