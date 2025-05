Czy to źle, że dzieci mają tylko ci co chcą, a nie tak jak w latach 90. kiedy sześcioosobowa rodzina gnieździła się w dwóch pokojach a dzieci nie miały ani grama prywatności? Bo ja w takich warunkach dorastałem i na pewno nie jestem jedynym, a ojczym alkoholik to już tylko miły dodatek. Jak nie macie warunków ani chęci do zapewnienia swoim dzieciom szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa, to lepiej tych dzieci nie róbcie.