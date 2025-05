Jeśli ktoś, będąc na publicznym wystąpieniu, pod okiem kamer, nie może się powstrzymać 2 godziny od zażycia substancji od której jest uzależniony, to jest ćpunem. To nie lek, który trzeba przyjąć bo się źle poczuł. To używka.

To tak jakby kandydat na prezydenta nagle wyjął zza pazuchy małpkę i sobie golnął.

Znam osobę która zażywa snus i wydawało mi się ze jest od tego gówna uzależniona, ale teraz zmieniłem zdanie, bo ona Pokaż całość