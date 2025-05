Dlaczego mnie to nie dziwi? Średnie IQ w Afryce to 65 . Jak wam zobrazować takich ludzi? hmmm Kojarzycie bandy debili n--------------h się w lasach w imieniu jakiś tam durnych drużyn piłkarskich? To właśnie tacy ludzie. Tłuki społeczne, które nie potrafią skorelować przyczyna i skutek, że głąb straci zęby i nikt ich mu nie wstawi za 2zł.