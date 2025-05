Uczciwej konkurencji? Przeciez 3/4 Allegro i Amazona to rzeczy z Ali i Temu, niektorym to sie nawet zdjec produktow nie chce podmieniac. Efekt bedzie taki ze „konkurencyjne“ „lokalne“ produkty podrozeja i ludziom nadal bedzie sie bardziej oplacac doplacenie 2 EUR do kabla z Temu