Ile można żreć łoscypek?! Ani to dobre, ani śwarne a jakie drogie! No i sracka murowana, toć to gołymi łapami ługniatane. Żeby to jeszcze z krowiego mleka było; a weź tu łodróżnij barana od łowiecki. Stąd ten słonawy posmak. Tfu, łohydne!