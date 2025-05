Była cała masa takich przypadków. Powstała nawet oficjalna organizacja żydowska współpracująca z gestapowcami: najpierw był to "urząd do walki z lichwą i spekulacją", popularnie określany "trzynastką". Potem na jej bazie stworzono "Żagiew". Członkowie tej organizacji polowali na ukrywających się Żydów i osoby które ich ukrywały, udawali uciekinierów z getta, organizowali prowokacje, tropili kanały przerzutowe oraz organizowali pułapki.



Najbardziej perfidna była chyba akcja w "Hotelu Polskim" - zwabiono tam co najmniej kilkuset zamożnych Pokaż całość