Pokaż całość

Ja tu nie widzę problemu. To jest projekt obywatelski, czyli zgłosił to nie urząd tylko mieszkańcy. I mieszkańcy na to zagłosowali i to wybrali. Wyliczenia kosztów są orientacyjne, te 160k to kwota w której muszą się zmieścić i która będzie zarezerwowana z budżetu.Do OPa @ tomekmoozyk2 możesz się zgłosić na realizację tego jak chcesz.Pamiętaj tylko że oprócz doprowadzenia wody i odwodnienia do kanalizacji, montażu poidełka trzeba też zająć się utrzymaniem