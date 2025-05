A skąd w Potopie ta odzywka Wołodyjowskiego do Kmicia "waść machasz jak cepem"?

Kmicic był wojskowym, a już samo to stawiało go w hierarchii szlacheckiej dość wysoko, bo żeby być wojskowym trzeba było mieć środki.

Wołodyjowski nie dość, że go ośmieszał w kwestii szermierki to jeszcze dogryzł mu obniżając jego status szlachecki.