całkiem możliwe, że jest to większe.

Jednak... pewna partia polityczna (cisza wyborcza, to nie jestem pewny czy można użyć nazwy) - przyzwyczaiła nas do tego, że afera goni aferę, już nie miliony ale konkretne miliardy wyparowywały i mamy na to wywalone. Służby odpowiedzialne za ściganie takich osób z nimi (najprawdopodobniej) współpracują, bo wszystko kolejno umarzają. Służby które mają chronić jednostkę, chronią swoich znajomych i przyjaciół (jak ewidentnie w sprawie Majtczaka) i ktoś Pokaż całość