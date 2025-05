Tłumacząc z angielskiego: "Podejście PiS do gospodarki to m.in. zainstalowanie wiernego członka jako prezesa banku centralnego, który następnie obniżył stopy procentowe w czasie kampanii wyborczej, mimo inflacji 10%".



Ogółem z tego opisu możemy wywnioskować, że The Economist ocenia Adama jako słupa zainstalowanego przez partię, który zamiast dbać o gospodarkę, dbał o wynik wyborów w 2023 (sprzyjał PiS), bo kiedy inflacja wynosiła aż 10% obniżał stopy zamiast podnosić.