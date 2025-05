"W piśmie do maturzystki, dyrektor OKE w Jaworznie napisał: Jeśli jednak posiada Pani potwierdzenie, że deklaracja została złożona w terminie, proszę o niezwłoczne dostarczenie tego dokumentu do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Wniosek zostanie wówczas ponownie rozpatrzony."



potwierdzenie ustne, nara i c--j, umowy mozna zawierac ustnie i uznaja to sady, ale PAN BUK z CKE stanal na wysokosci zadania i on wie najlepiej. Jak zatrudnia rzeczoznawce ktory okresli date podpisu, to PAN Pokaż całość