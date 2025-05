To zawsze idzie rozpoznać jaką grafikę zrobiło AI (czy tam raczej pokleiło - zrobiło tzw decupage :P. I to zawsze wygląda inaczej (nie wiem jak to dokładnie określić - brzydko, nieestetycznie, z d--y i do tego jeszcze psuje mózg. Więc ja nie używam i raczej omijam patrzenie na te rzygi.