Przez wiele lat narzucano nam bezkrytyczny kult polskich przemian ustrojowych. PKB się zgadza? Być może. Ale kraj się wyludnia. To sukces z gatunku tych operacji, które się powiodły tylko pacjent zmarł. Katastrofa demograficzna to dziś największe polskie wyzwanie. A mimo to nikt nie chce o niej ro