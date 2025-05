Zbiórka na domniemanego Cezarego Jóźwika https://zrzutka.pl/72jw2c przyciągnęła moją uwagę, myślę sobie no facet ma przewalone, już myślałem czy może by faktycznie nie wpłacić i mu nie pomóc bo historia w zrzutce bardzo mnie przejęła.



Ale postanowiłem zweryfikować czy nie jest scamem i no nie zgadniecie co xD

1.W pierwszej kolejności sprawdziłem czy osoba ze zbiórki ma profil FB, no ma i nawet przecież wstawiła ogłoszenie więc sprawdzam... 2 znajomych, jedyne zdjęcie to te ze zbiórki no już lampka się zapaliła.

2.Sprawdziłem zdjęcia ze zbiórki google lensem, doprowadziło mnie to do:

https://motivation.ro/en/lives-changed-for-the-better/

oraz

https://pomagam.pl/krystianmermer

Zdjęcia zostały pobrane z tych stron, skąd pewność że to na pewno scam?

Z pierwszej strony można łatwo sprawdzić datę wykonania zdjęcia po nazwie pliku, historia Daniela która wg. mnie jest bardziej prawdomówna (Bo ten scam sprawił że w życiu nie uwierzę już w żadną zbiórkę), sama historia datowana jest na 2020 rok a data wykonania zdjęcia to 2021.

O zdjęciach na pomagam.pl aż szkoda gadać, co więcej bardziej interesuje mnie fakt że aby zweryfikować się na takich serwisach nie trzeba zrobić nic poza wpłaceniem pieniędzy, kpina xD



Oczywiście zgłosiłem daną zrzutkę do supportu ale kto wie co dalej ¯\_(ツ)_/¯

Scammer zebrał już ponad 1000zł a liczba ciągle rośnie.

Jest to największa obraza dla osób które faktycznie potrzebują pomocy.