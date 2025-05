Nissan podwoił planowaną redukcję zatrudnienia z 9 tys. do około 20 tys. osób. Odpowiada to około 15% załogi. Posunięcie to jest częścią restrukturyzacji. Problemy Nissana to m.in. starzejąca się linia pojazdów, zmniejszająca się skala produkcji i zmiany w zarządzie.