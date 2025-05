Używałem laptopów przez ponad 20 lat, czyli na długo zanim to było modne. Wtedy rynek pierwotny praktycznie w Polsce nie istniał, więc kupowało się poleasingówki. Po pewnym czasie zorientowałem się, że właściwie mój laptop już przez 99% czasu stoi na biurku, podłączony do prądu i monitora.

Zastanówcie się, czy nie macie tak samo i czy naprawdę musicie dopłacać do laptopa.

Bo płacicie za baterię, zintegrowany ekran I całą resztę, a rozbudować możecie